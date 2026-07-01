Klart: Beccacece avgår efter VM-uttåget

Ecuador föll i sextondelsfinalen mot Mexiko.

Nu avgår förbundskaptenen Sebastian Beccacece, 45.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Ecuador kom med ett spännande landslag till VM 2026. Den sydamerikanska nationen tog sig vidare från gruppspelet och ställdes mot värdnationen Mexiko i sextondelsfinal. Väl i avgörandet vann mexikanerna med 2–0 och Ecuadors uttåg var ett faktum.

Nu väljer förbundskaptenen Sebastian Beccacece att lämna sitt uppdrag.

45-åringen tog över Ecuador sommaren 2024 och satt på ett kontrakt över 2026. Han har lett landslaget i totalt 24 matcher.