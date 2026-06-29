Klart: Förbundskaptenen lämnar – efter VM-fiaskot

Sydkorea åkte ur VM i gruppspelet.

Nu avgår förbundskaptenen Hong Myung-bo.

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Sydkorea gjorde ett svagt gruppspel i VM. De inledde starkt med en seger mot Tjeckien men sedan blev det förlust mot både Mexiko och Sydafrika.

Efter att samtliga gruppspelsmatcher spelats klart var det ett faktum att Sydkoreas tre poäng inte räckte för en sextondelsfinal.

Landslaget är utslaget och nu avgår förbundskaptenen Hong Myung-bo från sin post.

– Jag ber om ursäkt till landets invånare som älskar koreansk fotboll och alltid stöttar landslaget, säger han under en presskonferens.

Han tog över Sydkoreas landslaget 2024 och har lett dem i 26 landskamper.