Klart: Hugo Broos avgår som förbundskapten

Hugo Broos avgår som Sydafrikas förbundskapten.

Nu slutar han helt som tränare.

– Vill jag fortfarande fortsätta som tränare? Nej, beslutet är slutgiltigt, säger Broos enligt Reuters.

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Sydafrikas förbundskapten Hugo Broos har bestämt sig för att avgå.

Han kommer inte heller fortsätta som tränare.

– Vill jag fortfarande fortsätta som tränare? Nej, beslutet är slutgiltigt. Om de behöver mig till något annat, kanske inom scouting, är det en annan sak. Men fotbollen kommer inte längre att vara en del av mitt liv 24 timmar om dygnet, säger Broos enligt Reuters.

Han hoppas på att få en annan roll inom förbundet som passar honom lite bättre.

– Jag har redan haft ett samtal med ordföranden för Sydafrikanska fotbollsförbundet. Han vill gärna behålla mig, men i en annan roll – som rådgivare eller något liknande. Jag återvänder i slutet av juli för att ta ett sista farväl. Jag är nyfiken på att se vad han kommer att föreslå för mig.

Sydafrika åkte ur mot Kanada för några veckor sedan.