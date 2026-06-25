Klart i natt: Kryss räcker för Sverige

Sverige behöver bara en poäng mot Japan i natt.

Då väntar sextondelsfinal i VM 2026.

Det stod klart under natten till torsdag.

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Det svenska glädjebeskedet kom efter att Brasilen kört över Skottland tidigt under torsdagsmorgonen (svensk tid) och säkrade gruppsegern i grupp C framför Marocko. 3–0-segern innebar också att Skottland landar in på tre poäng och en målskillnad på minus ett. Det var det sista som krävdes för svensk del.

Nu räcker ett oavgjort resultat mot Japan i natt för att Sverige ska gå vidare som en av de åtta bästa grupptreorna. Totalt fyra poäng och en målskillnad på noll räcker för att ”Blågult” ska bli bättre än minst fem andra grupptreor vilket innebär att det blir en sextondelsfinal för det svenska landslaget.

Där väntar med största sannolikhet Frankrike eller Norge.

Skulle Sverige vinna mot Japan och sluta etta eller tvåa i gruppen väntar Brasilien eller Marocko i sextondelsfinal.

Sveriges match mot Japan startar klockan 01:00 under fredagsmorgonen svensk tid.