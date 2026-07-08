Klart: Så spelas kvartsfinalerna i VM

Åttondelsfinalerna är färdigspelade.

Så här spelas ALLA kvartsfinaler i VM.

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Sexton landslag har blivit åtta. Nu står det klart vilka länder som gör upp i VM-kvartsfinalerna. Här är allt du behöver veta inför de avgörande matcherna som drar i gång redan under torsdagskvällen.

Frankrike – Marocko

Arena: Boston Stadium, Boston (USA)

Boston Stadium, Boston (USA) Datum: 9 juli 2026

9 juli 2026 Avspark: Kl. 22:00 (svensk tid)

Kl. 22:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

Frankrike slog Blågult med stora siffror i sextondelsfinalen. I åttondelen väntade Paraguay. Matchen blev en tuff historia med mycket bryskt spel. Till slut blev Kylian Mbappé matchhjälte som ensam målskytt. I kvartsfinalen väntar ett Marocko som likt 2022 har gjort ett starkt mästerskap. Kvartsfinalen spelas på Boston Stadium den 9 juli, klockan 22:00.

Vinnaren möter Spanien eller Belgien i semifinal.

Spanien – Belgien

Arena: Los Angeles Stadium, Inglewood (USA)

Los Angeles Stadium, Inglewood (USA) Datum: 10 juli 2026

10 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Det var blev ett iberiskt derby i åttondelsfinalen mellan Spanien och Portugal. Till slut drog spanjorerna det längsta stråt efter att Mikel Merino blivit frälsare på stopptid. I kvartsfinalen väntar ett Belgien som krossade värdlandet USA i åttondelsfinalen. Drabbningen äger rum i Los Angeles den 10 juli.

Vinnaren möter Frankrike eller Marocko i semifinal.

Norge – England

Arena: Miami Stadium, Miami (USA)

Miami Stadium, Miami (USA) Datum: 11 juli 2026

11 juli 2026 Avspark: Kl. 23:00 (svensk tid)

Kl. 23:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

Norge har varit en uppstickare i VM. Den skandinaviska nationen har imponerat stort i VM och slog ut giganten Brasilien i åttondelsfinalen. I kvartsfinalen väntar England, som kommer med vind i seglen efter en 3–2-seger mot Mexiko. Kvartsfinalen spelas i Miami den 11 juli.

Vinnaren möter Argentina eller Schweiz i semifinal.

Argentina – Schweiz/Colombia

Arena: Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

Arrowhead Stadium, Kansas City (USA) Datum: 12 juli 2026

12 juli 2026 Avspark: Kl. 03:00 (svensk tid)

Kl. 03:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Argentina såg ut att klappa ihop mot Egypten i åttondelsfinalen. Då vaknade Lionel Messi och co. till liv och vände på matchen. I kvartsfinalen möter de regerande världsmästarna Schweiz, som tog sig vidare efter en straffrysare mot Colombia.

Vinnaren möter Norge eller England i semifinal.