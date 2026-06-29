Klart: Skandaldomare dömer Sveriges sextondel

Nu är det klart.

Den kontroversiella domaren Danny Makkelie dömer Sveriges sextondelsfinal mot Frankrike.

BIldmontage, Danny Makkelie och Alexander Isak. Foto: Alamy

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På tisdag kväll klockan 23:00, svensk tid, är det dags. Då ställs Sverige mot världslaget Frankrike i sextondelsfinalen i VM 2026. Skulle det bli en skrällseger för ”Blågult” väntar antingen Tyskland eller Paraguay i åttondelsfinalen senare i veckan. Annars får det svenska herrlandslaget vända hem till Sverige igen och det blågula världsmästerskapet är över.

Under natten till måndag svensk tid meddelar Fifa att matchen mellan Sverige och Frankrike kommer att dömas av den nederländska domaren Danny Makkelie med team. Även två amerikanska domare kommer att ingå i domarteamet.

Hård kritik mot domaren

Makkelie blev tidigare under VM uppmärksammad för en situation i matchen mellan USA och Paraguay där ett gult kort till den amerikanska försvararen Tim Ream ändrades till ett gult på Paraguays Miguel Almiron efter VAR-granskning. Enligt gick domaren ifrån VAR-protokollet vid situationen.

”Källor säger till BBC att Makkelies beslut var fel”, skrev bland annat BBC.

Den nederländska domaren har även fått hård kritik för en situation i den nederländska ligan när han i november 2025 puttade AZ-försvararen Wouter Goes.

De dömer Frankrike – Sverige:

Huvuddomare: Danny Makkelie (Nederländerna)

Danny Makkelie (Nederländerna) Assisterande domare 1: Hessel Steegstra (Nederländerna)

Hessel Steegstra (Nederländerna) Assisterande domare 2: Jan De Vries (Nederländerna)

Jan De Vries (Nederländerna) Fjärdedomare: Tori Penso (USA)

Tori Penso (USA) Reserv: Brooke Mayo (USA)