Klart: Slavko Vincic dömer VM-finalen

Det blir den slovenske domaren Slavko Vincic som dömer VM-finalen.

Han har med sig landsmännen Tomaz Klancnik och Andraz Kovacic på kanterna.

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Nu står det klart att det är Slavko Vincic som dömer VM-finalen mellan Spanien och Argentina på söndag. Han har även med sig två landsmän som linjedomare i form av Tomaz Klancnik och Andraz Kovacic.

Som fjärde och femtedomare finns Adham Makhadmeh och Mohammad Alkalaf från Jordanien.

Bronsmatchen mellan England och Frankrike kommer att dömas av Jesús Valenzuela. Med sig som assisterande domare får han Jorge Urrego och Tulio Moreno.

Det innebär samtidigt att Glenn Nyberg har gjort sitt under mästerskapet. Svensken dömde två matcher i gruppspelet och sextondelsfinalen mellan Spanien och Österrike. Dessutom var han fjärdedomare i den första semifinalen.