Klart: Tar över Mexikos landslag – efter VM

Mexiko har presenterat sin nya förbundskapten.

Det är den assisterande förbundskaptenen Rafa Marquez som tar klivet upp.

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Värdnationen Mexiko tog sig till åttondelsfinal i VM. Där föll de mot England med 3–2.

Efter mästerskapet stod det klart att förbundskaptenen Javier Aguirre lämnar sin post. Nu meddelar förbundet att den assisterande förbundskaptenen Rafa Marquez blir ny boss.

Förbundet skriver att Marquez befordran till förbundskapten är en planerad övergång.

47-åringen skördade framgångar som spelare i Barcelona.