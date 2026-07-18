Kobbie Mainoo missar bronsmatchen mellan England och Frankrike.

Han är skadad och totalt blir det noll minuter i VM.

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England ställs mot Frankrike i VM bronsmatch under lördagskvällen. Med 90 minuter kvar till avspark i Miami kommer dock ett bakslag för det engelska landslaget.

Manchester United-mittfältaren Kobbie Mainoo missar matchen på grund av en ny skada. 21-åringen har ännu inte fått någon speltid i VM, men hade kunnat få chansen i bronsmatchen då förbundskaptenen Thomas Tuchel gör hela sju förändringar i startelvan jämfört med semifinalen mot Argentina.

Mainoo har hittills noterats för 14 A-landskamper med England.