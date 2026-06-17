Kommer inte sjunga nationalsången: ”Vill inte förolämpa någon”

Thomas Tuchel leder England i deras VM-premiär.

Men han kommer inte stämma upp i nationalsången.

Det berättar tysken för The Telegraph.

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Thomas Tuchel är den tredje utländska förbundskaptenen som leder England i ett VM-slutspel, efter Sven-Göran Eriksson 2002 och 2006, samt Fabio Capello 2010.

Tysken kommer däremot inte att stämma in i den engelska nationalsången ”God Save the King” inför mötet mot Kroatien under onsdagskvällen. Det kan däremot komma att förändras om Engöands tar sig till finalen, säger Tuchel till The Telegraph.

– Jag tror inte att vi är där ännu. Men kanske mot slutet. Jag är fortfarande lite blyg. Jag vill inte förolämpa någon och jag vill inte fokusera på det just nu.

Kronprins William , som även är ”officiell beskyddare” av det engelska fotbollsförbundet”, hälsade på truppen inför avresan till Nordamerika. Englit The Telegraph ska tronarvingen ha frågat Tuchel ifall han lärt sig texten till nationalsången, varpå tysken ska ha sagt ”det är inte så svårt”.

Inte heller USA:s förbundskapten, argentinaren Mauricio Pochettino, valde att sjunga med i nationalsången inför värdnationens match mot Paraguay. Det gjorde däremot Graham Potter innan Sveriges möte mot Tunisien.

England möter Kroatien i Dallas under onsdagen. Matchen har avspark klockan 22:00 svensk tid.