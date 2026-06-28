Kritiserar nya formatet: ”Riskerar att bli banal och alldaglig”

Det expanderande VM-formatet har både hyllats och kritiserats.

Ghanas förbundskapten Carlos Queiroz hör till de mer skeptiska.

– Den verkliga bedriften i dag skulle vara att inte kvalificera sig, säger portugisen enligt The Athletic.

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Hela 48 lag deltar i sommarens VM, 16 fler än i Qatar för fyra år sedan. Faktum är att slutspelet i år utgörs av lika många lag som kvalificerade sig till själva turneringen 2022.

Ghanas förbundskapten Carlos Queiroz inte speciellt nöjd med det 48 lag stora mästerskapet.

– Antalet lag som kan kvalificera sig till den här turneringen riskerar att göra den banal och alldaglig. När så många lag kan ta sig dit, är det då fortfarande något sällsynt och värdefullt? Det kan man diskutera, men det är bara min personliga åsikt, säger Queiroz enligt The Athletic efter förlustmatchen mot Kroatien.

Det nya formatet har framförallt inneburit att fler lag utanför Europa kunnat kvala in. Bland annat har dubbelt så många afrikanska nationer kunnat delta 2026 jämfört med 2022. Det faktumet bryr sig inte Queiroz speciellt mycket om.

– Den verkliga bedriften i Sydamerika i dag skulle vara att inte kvalificera sig. Vilka var det egentligen som missade VM från Europa? Kvalturneringarna börjar förlora sin betydelse om alla kvalificerar sig. Ett kval ska vara på allvar, det ska vara mycket tufft och väldigt konkurrensutsatt.

Carlos Queiroz gör sitt femte raka VM som förbundskapten. Han har tidigare tränat Iran 2022, 2018 och 2014, samt hemlandet Portugal 2010. Totalt har 73-åringen tränat nio olika landslag sedan 1991.

Ghana ställs mot Colombia i sextondelsfinalen.