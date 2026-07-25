Talangen hyllar debutanten: ”Jag är jätteglad för hennes skull”

Inés Lorenius gjorde debut i damallsvenskan och slog till med mål.

Fanny Peterson hyllar debutanten och nära vännen.

– Jag vet också känslan när man tar klivet upp hit och känner att allt funkar här också, jag är jätteglad för hennes skull, säger Fanny Peterson till SVT.

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Damallsvenskan återstartade under lördagen när IFK Norrköping tog emot Hammarby IF.

Gästerna visade prov på att man var ett topplag och vann med hela 4–0. Målskyttar blev Gudrun Arnardottir, Elin Sörum, Fanny Peterson och debutanten Inés Lorenius, 18.

Fanny Peterson slog till med ett drömmål i vanlig ordning och hyllades av SVT:s expert Hanna Marklund.

– Hon visar prov på sin målfarlighet och fina skotteknik, säger Hanna Marklund i SVT:s sändning.

Talangen Fanny Peterson har blivit en given del i Hammarbys lag och startelvan och har gjort mål i båda allsvenskan och Europa Cup. Nu hyllar hon nära vännen och talangen Inés Lorenius som är i början på den resan som Fanny Peterson har gjort.

– Helt fantastiskt. Jag har spelat mycket med henne i f19. Jag vet också känslan när man tar klivet upp hit och känner att allt funkar här också, jag är jätteglad för hennes skull, säger Fanny Peterson till SVT.

Nästa match för Hammarby är hemma mot Växjö DFF nästa fredag.