Kylian Mbappe har nu gjort flest mål i VM-historien.

Men under söndagens final kan fransmannen tappa rekordet.

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Bronsmatchen 2026 blev en minst sagt målrik historia. När slutvisslan blåstes hade England vunnit med osannolika 6–4 mot Frankrike och Le Bleus gick därmed miste om en medalj.

Lagets anfallsstjärna och lagkapten Kylian Mbappe kan däremot vara glad för egen del. Tack vare sina två mål i matchen blev han VM-historiens främsta målskytt genom tiderna med totalt 22 fullträffar.

Däremot är det inte säkert att fransmannen kommer hålla rekordet när dagen är slut. Lionel Messi befinner sig endast ett mål bakom Mbappe och kan gå om ifall han nätter mot Spanien i finalen under söndagskvällen.

Målrekordet var inte den enda miltalen som 27-åringen nådde i samband med bronsmatchen. Mbappe tog även ledningen i den här turneringens skytteliga med tio mål.

Det är första gången som en spalter gjort minst tio fullträffar i en och samma turnering sedan tysken Gerd Müller gjorde det 1970. I övrigt har endast två andra spelare i VM-historien lyckats med samma bedrift, nämligen ungraren Sandor Kocsis 1952 (elva mål) och Just Fontaine 1958 (13 mål).