Lista: Samtliga tränare som lämnat efter VM

VM-slutspelet i Nordamerika har skördat många offer på tränarbänken.

Totalt har 18 förbundskaptener lämnat sina uppdrag under eller efter turneringen.

Här är samtliga namn.

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48 lag fanns med i sommarens VM i USA, Kanada och Mexiko. Efter turneringen har lite mer än en tredjedel av deltagarnationerna sett ett skifte på tränarposten.

Majoriteten har lämnat självmant, två fick sparken. En nation, Tunisien, fick uppleva båda två. Sabri Lamouchi fick kicken efter premiärförlusten mot Sverige och hans ersättare Hervé Renard valde att kliva av efter turneringen.

Den andra förbundskaptenen som formellt blev avskedad var Sengals Pape Thiaw. De övriga lämnade mer eller mindre självmant. Tysklands Julian Nagelsmann fick enligt uppgifter välja mellan att få sparken eller avgå, varpå att valde det senare.

För några tränare blev VM-slutet på en lång sejour. Didier Deschamps lämnade efter 14 år som Frankrikes förbundskapten. Kroatiens Zlatko Dalić gjorde desamma efter nio år på posten.

Även Steve Clarke valde att kliva av efter en lång tränargärning för det skotska landslaget, som sträckte sig hela vägen till 2019.

Vissa lämnar för andra gången. Ronald Koeman klev av från uppdraget som Nederländernas förbundskapten efter att ha efter att

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