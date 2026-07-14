NORDQVIST: ”Den moraliska finalen – Messi och Bellingham vet”

Frankrike mot Spanien. Bättre än så blir det inte i detta VM.

Den moraliska finalen spelas i kväll i Dallas. Det vet Lionel Messis Argentina och Jude Bellinghams England också.

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På ett personligt plan ser jag mer fram emot hatmötet mellan Argentina och England i Atlanta. Allt grundar sig förstås i Faklandskriget, Diego Maradonas fuskmål och Diego Simeones rackarspel som fick David Beckham att bli en hel nations syndbock.

Hatet flödar fortfarande från ett argentinskt håll och räkna med grinta och dobbar så det räcker och blir över från Nahuel Molina, Cristian Romero, Rodrigo De Paul med flera.

Men den moraliska finalen spelas i kväll i Dallas mellan Frankrike och Spanien. Grannländerna har varit VM:s två klart bästa lag och nu blir det en maktkamp av stora mått mellan den sanslösa trion Dembélé, Olise och Mbappé och den spanska lagmaskinen.

När jag inför kvällens möte tog ut min gemensamma elva var det jämnt skägg – och det visar väl också hur ovisst det på förhand känns.

Är det något lag som kan neutralisera Frankrikes världsstjärnor i anfallet är det Spanien. Sättet som Rodri täcker ytor på gör ingen annan. Pedro Porro och Marc Cucurella kommer ligga äckligt tajt och vara så där jobbiga och ständigt skava lite lagom på hälsenorna. Det finns heller inget land som är så skickliga på att vila med bollen som Spanien. Nu tror och hoppas jag att Pedri återvänder in i elvan, för hans fötter kommer behövas. Likaså att tian Dani Olmo och falska nian Mikel Oyarzabal har en bra dag. Då tror jag att Spanien vinner den här semifinalen.

Fungerar däremot inte det spanska maskineriet, ja då kommer någon av de tre musketörerna i anfallet att avgöra – precis som i alla VM-matcher så här långt. Så pass matchavgörande spelare har Frankrike.

Klockan 21 bjuds det på fotbollsgodis av allra godaste sort och de som inte kollar får skylla sig själva. Till och med Lionel Messi och Jude Bellingham vet inför deras semi under onsdagen att det här är den moraliska finalen.