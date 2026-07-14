Klart: Häcken tar in ny assisterande tränare

Joop Oosterveld lämnade Häcken för Lech Poznan.

Nu har Hisingsklubben plockat in en ny assisterande tränare.

Det är Aydin Arjang.

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Under måndagen stod det klart att BK Häckens assisterande tränare Joop Oosterveld lämnar för att bli huvudtränare i Lech Poznans andralag.

Nu har Göteborgsklubben presenterat Oostervelds ersättare.

Det är Aydin Arjang, 27, som hämtas från Karlbergs BK. Arjang får rollen som assisterande- och övergångstränare.

– Jag fick ett väldigt bra första intryck av BK Häcken, från Jens och hans ledarskap till Gothia Park Academy och omgivningen. Jag tror att detta är en roll som passar mig bra. Det finns en otrolig kompetens och en bra utvecklingsmiljö i klubben, säger han på Häckens hemsida.

Arjang kommer senast från Karlberg där han hade rollen som huvudtränare.