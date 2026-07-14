Därför är Sirius ”allsvenskans Frankrike”

I kväll kan Frankrike säkra en plats i VM-final.

Senare i år kan IK Sirius vinna sitt första SM-guld – någonsin.

– IK Sirius är det som Frankrike är just nu, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt-studion.

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Bildmontage, Sirius Robbie Ure och Frankrikes Kylian Mbappé , Didier Deschamps och Ousmane Dembélé. Foto: Bildbyrån / Alamy

32 inspelade poäng, två oavgjorda matcher, ingen förlust, 33 gjorda mål framåt, vilket är bäst i serien, och ett avstånd på nio poäng ned till Hammarby på andraplats – som har en match mer spelad. Ja, IK Sirius går som tåget i årets allsvenska serie.

– De fortsätter på samma spår som de slog in under våren. De fortsätter bara att vinna, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt.

Jämförs med VM-semifinalisten

Det var i söndags som Sirius inkasserade sin tionde allsvenska seger på 12 försök när Brommapojkarna bortaslogs på Grimsta i västra Stockholm.

– Det var ett ganska bra BP men trots det får Cavallius (målvakt, BP, reds. anm.) stå för några superräddningar för att hålla nere siffrorna. Det är ett Sirius som har förstått att ”det är bara för oss att ligga här och mata på, vi är så pass trygga i vårt spel så att vi vet att om vi gör det vi alltid gör kommer vi att lyckas göra mål”, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman och tillägger:

Eckerman och de Ron. Foto: FotbollDirekt

– För att dra en parallell så är IK Sirius det som Frankrike är just nu. De är så pass trygga i att de är så jävla bra och det är bara att göra det de alltid har gjort så kommer det oftast att lösa sig.

I kväll, tisdag, spelar det franska herrlandslaget för en plats i finalen i VM 2026 i Nordamerika. ”Les Bleus” har demolerat allt i sin väg fram till kvällens semifinal mot Spanien och den offensiva stjärntrion Kylian Mbappé, Michael Olise och Ousmane Dembélé har bidragit till makalösa 16 gjorda mål på sex matcher.

– Det är en bra jämförelse. Precis som Frankrike så kan Sirius ha perioder där de inte ser så jättebra ut, men det enda som krävs är några minuters briljans, att de hittar igenom med den enorma individuella offensiva skickligheten som de har. Då kan du plötsligt vinna en match – på bara det, säger Fredrik de Ron.

Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé, Frankrike. Foto: Alamy

VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien startar klockan 21:00 svensk tid.