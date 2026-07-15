LIVE: England – Argentina

England och Argentina möts i semifinal.

Följ matchen här med FotbollDirekts Casper Nordqvist.

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VM börjar närma sig avgörandet. Spanien gick till final igår efter att ha besegrat Frankrike med 2–0. Nu ska nästa finallag utses, blir det England eller Argentina?

Argentina är regerande mästare och har en lång historia mot England där det är rejäl rivalitet sedan Falklandskriget 1982. Fyra år senare sköt Diego Maradona ut England från VM 1986 med dels solomålet som många anser är historiens vackraste men också ”Guds hand” som är lika berömt.

1998 fick Diego Simeone en ung David Beckham utvisad i VM-åttondelsfinalen vilket gjorde Beckham till hela Englands syndabock efter det uttåget.

Beckham skulle dock få sin revansch när han i VM fyra år senare sköt matchens enda mål i gruppspelet vilket sedermera fick Argentina utslaget.

Det är också senaste gången som de två länderna mötts i tävlingssammanhang. Får Argentina eller England fira en finalplats mot Spanien strax före midnatt i kväll?

Följ med FotbollDirekt hela kvällen som liverapporterar gigantmötet från Atlanta, Georgia.