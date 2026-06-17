LIVE: England – Kroatien

England inleder sitt VM-äventyr mot Kroatien i Dallas.

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England ställs mot Kroatien i sin VM-premiär. Man kan då få upprättelse förr semifinal-förlusten från 2018, då kroaterna vann med 2–1 efter förlängningen.

England har två raka finalförluster i EM bakom sig under den tidigare förbundskaptenen Gareth Southgate. Nu är det istället tysken Thomas Tuchel som leder landslaget.

Kroatien har ett silver och ett brons från de två senaste VM-turneringarna.