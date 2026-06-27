Målvaktens succé – tangerar legendarernas bedrift

Peter Shilton, Dino Zoff… och Vozinha.

Kap Verdes succémålvakt är nu en del av en exklusiv klubb för VM-målvakter.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Kap Verde har tagit hela fotbollsvärlden med storm. Den lilla önationen på Afrikas västkust gick obesegrade genom gruppspelet och nu väntar Argentina i sextondelsfinalen.

En stor anledning till succén finner vi i mellan stolparna. Målvakten Vozinha höll nollan mot både Spanien och Saudiarabien, en bedrift som även gjort att 40-åringen blivit historisk. Detta enligt statistik från Opta.

Endast två andra målvakter över 40 har hållit nollan i fler än en VM-match, och det är inga dussinlirare vi talar om då. De som det rör sig om är engelsmannen Peter Shilton och den italienska världsmästaren Dino Zoff.

Vozinha fick främst uppmärksamhet i samband med Kap Verdes premiär mot Spanien, som slutade 0–0. När matchen var slut hade målvakten fått 2 miljoner följare på Instagram, nästan fyra gånger mer än innan avspark.

Siffran har bara ökat sedan dess. I dagsläget följer 17 miljoner Vozinha på Instagram.