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Foto: Bildbyrån

Målvaktens succé – tangerar legendarernas bedrift

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Jakob Bergelv
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Peter Shilton, Dino Zoff… och Vozinha.
Kap Verdes succémålvakt är nu en del av en exklusiv klubb för VM-målvakter.

Foto: Bildbyrån

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Kap Verde har tagit hela fotbollsvärlden med storm. Den lilla önationen på Afrikas västkust gick obesegrade genom gruppspelet och nu väntar Argentina i sextondelsfinalen.

En stor anledning till succén finner vi i mellan stolparna. Målvakten Vozinha höll nollan mot både Spanien och Saudiarabien, en bedrift som även gjort att 40-åringen blivit historisk. Detta enligt statistik från Opta.

Endast två andra målvakter över 40 har hållit nollan i fler än en VM-match, och det är inga dussinlirare vi talar om då. De som det rör sig om är engelsmannen Peter Shilton och den italienska världsmästaren Dino Zoff.

Vozinha fick främst uppmärksamhet i samband med Kap Verdes premiär mot Spanien, som slutade 0–0. När matchen var slut hade målvakten fått 2 miljoner följare på Instagram, nästan fyra gånger mer än innan avspark.

Siffran har bara ökat sedan dess. I dagsläget följer 17 miljoner Vozinha på Instagram.

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