Mardrömsbeskedet: VM-succén missar kvartsfinalen

Johan Manzambi har varit en poängmaskin för Schweiz i VM.

Nu står det däremot klart att han missar kvartsfinalen mot Argentina.

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Schweiz har tagit sig till kvartsfinal i VM. En av spelarna som varit bärande för landslaget är mittfältstalangen Johan Manzambi. 20-åringen har gjort tre mål och två assist under gruppspelet och sextondelsfinalen.

Manzamabi saknades i åttondelen mot Colombia efter att ha skadat sig på träning.

Nu står det klart att han även missar kvartsfinalen mot Argentina. Det bekräftar förbundskaptenen Murat Yakin på en presskonferens under fredagen.

– Vi försökte allt men det fungerade bara inte, sa Yakin.

Kvartsfinalen mellan Schweiz och Argentina startar 03:00 natten till söndagen.