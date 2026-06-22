Mbappé öppen (?) för MLS-flytt – avslöjar samtal med ikonen

Kylian Mbappé trivs i USA.

Den franske storstjärnan kan tänka sig att flytta hit i framtiden.

– David Beckham pratar med mig om det, så kanske, säger han på en presskonferens.

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Frankrike spelar sin andra gruppspelsmatch i VM under måndagskvällen mot Irak. Matchen spelas på Lincoln Financial Field i Philadelphia.

En som trivs i USA är Frankrikes offensive fixstjärna Kylian Mbappé. Under en presskonferens inför matchen mot Irak förklarade han sin uppskattning till landets kultur.

– Jag tänker inte nödvändigtvis på att bli tränare, jag älskar bara fotboll, jag gillar att förstå de minsta detaljerna och att lära mig saker. USA har en annan kultur än vår. Jag har alltid gillat den kulturen, där ambitionerna är gränslösa, säger Mbappé.

Han öppnar även för att göra en flytt till MLS i framtiden.

– Om jag skulle kunna tänka mig att flytta hit innan min karriär är över? Kanske, jag vet inte. David (Beckham) pratar med mig om det, så kanske.

Mbappés kontrakt med Real Madrid sträcker sig till 2029.