Medan du sov: Gruppspelet avslutat – se slutspelsträdet

God morgon!

Gruppspelet i VM är nu färdigspelat.

Här är hela slutspelsträdet.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Detta har hänt

Tre grupper avgjordes under natten. I grupp L tog Kroatien en viktig seger mot Ghana vilket innebar att de tog andraplatsen, samtidigt som den afrikanska nationen gick vidare som trea. England tog gruppsegern genom att besegra Panama, som lämnar turneringen utan att ha gjort ett enda mål.

Grupp K bjöd på ett historiskt avancemang i form av Kongo-Kinshasa. Efter 3–1 mot Uzbekistan hade den afrikanska nationen säkrat en plats i slutspelet för första gången någonsin. Gruppfavoriten Portugal fick endast 0–0 mot Colombia och får därmed nöja sig med en andraplats efter sydamerikanerna.

I grupp J utspelade sig stor dramatik. För Österrike räckte det med kryss för att bli grupptvåa, Algeriet behövde vinna för att ta andraplatsen. I den 93:e minuten såg Algeriet ut att ha avgjort när Riyad Mahrehz tryckte i 3–2. I det läget var Österrike ute ur VM.

Förbundskapten Ralf Rangnick valde då att byta in Sasa Kalajdzic. Knappt någon minut senare gjorde den två meter långa anfallaren 3–3 och Österrike är därmed vidare i ett VM för första gången på 44 år. I parallellmatchen besegrade gruppettan Argentina Jordanien med 3–1.

Nattens rubriker

Skottland har trots nio VM-slutspel genom historien aldrig avancerat från gruppspelet. Inte heller 2026 gick det vägen. Tre poäng räckte inte för att bli en av de bästa grupptreorna och turneringen är därmed över för skottarnas del.

Efter uttåget har förbundskaptenen Steve Clarke meddelat att han lämnar sitt uppdrag. Clarke tog över 2019 och har sedan dess lett landslaget i tre stora mästerskap.

Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role. Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

Nattens överraskning

Ett stjärnspäckat Portugal blir endast grupptvåa efter Colombia i VM. Därmed drar man lite av en nitlott i det kommande slutspelet.

Cristiano Ronaldos gäng ställs mot Kroatien i sextondelsfinalen och vid avancemang väntar troligtvis Spanien i nästa runda. Colombia får istället möta Ghana i sextondelen. Vid vinst där kommer sannolikt Schweiz stå för motståndet i åttondelsfinal.

I samma grupp la Kongo-Kinshasa beslag på en av slutspelsplatserna. Det innebär att fem av de totalt nio afrikanska nationerna som tagit sig vidare i VM (Kongo-Kinshasa, Elfenbenskusten, Egypten, Kap Verde och Sydafrika) gör det för första gången.

Ställningarna

Samtliga sextondelsfinaler är därmed spikade. Så här ser det ut:

Tyskland – Paraguay

Frankrike – Svergie

Sydafrika – Kanada

Nederländerna – Marocko

Portugal – Kroatien

Spanien – Österrike

USA – Bosnien & Herzegovina

Belgien – Senegal

Brasilien – Japan

Elfenbenskusten – Norge

Mexiko – Ecuador

England – Kongo-Kinshasa

Argentina – Kap Verde

Australien – Egypten

Schweiz – Algeriet

Colombia – Ghana