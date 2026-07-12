Medan du sov: Utvisad efter tydlig filmning

Filmningar, kameror som påverkar matchen och en missnöjd tysk.

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

Norges VM-äventyr tog slut i kvartsfinalen. Matchen slutade 1–1 efter fulltid och gick till förlängning. Då dröjde det bara några minuter innan Jude Bellingham gjorde 2–1 för England, vilket också blev segermålet.

I nattens andra kvartsfinal mellan Argentina och Schweiz krävdes det också förlängning för att skilja lagen åt. Då visade Argentina up musklerna och gjorde både ett och två mål. Sydamerikanerna vann tillslut med 3–1.

Nattens rubriker

Båda kvartsfinalerna kantades av matchavgörande domslut, vissa mer kontroversiella än andra.

I matchen mellan Argentina och Schweiz fick Leandro Paredes en varning efter att, till synes, ha tacklat Embolo ner till marken. Efter en VAR-koll kunde dock domaren konstatera att den argentinska mittfältaren aldrig rörde schweizaren. Istället var det Embolo som fick sitt andra gula kort och tvingades lämna planen.

Schweizaren blev därmed den fjärde spelaren i VM-historien att bli utvisad till följ av filmning, enligt Opta. Senaste gången det skedde vad 2006 då Ghanas Asamoah Gyan fick syna det röda kortet efter en simulering.

Norge hade inte lika mycket tur med domsluten. Englands kvitteringsmål i den första halvleken kom till efter att en norsk utspark träffat en kameravajer. Bollen damp då ner till en engelsman och efter några sekunder hade de vitklädda kvitterat.

– Bollen föll ju rakt ner från himlen. Det var ganska tydligt att den tog i något. Det var en märklig situation, sa Ståle Solbakken efter matchen.

Nattens överraskning

Thomas Tuchel var inte nöjd med Englands insats mot Norge. Det var han tydlig med efter matchen.

– Vi gjorde det väldigt, väldigt svårt för oss själva i dag. Resultatet är fantastiskt. Vi är i bland de fyra sista lagen. Det är otroligt, men jag är inte nöjd med prestationen på något sätt, säger tysken till ITV.

Redan i halvtid visade Tuchel sitt missnöje. Han gjorde två förändringar när Arsenal-duon Declan Rice och Noni Madueke ersattes av en annan Arsenal-duo i form av Bukayo Saka och Eberechi Eze.

Ställningarna

Resultaten innebär att England och Argentina gör upp om en plats i VM-finalen. Länderna har möts fyra gånger i VM-historien och inte sällan har det inneburit kontroversiella scener. Det återstår att se om det blir lika laddat den här gången.