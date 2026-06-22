Messi blev tvåa – Marta var först att nå 17 mål

Marta och Messi står båda noterade för 17 VM-mål.

Messi utjämnade efter kvällens mål mot Österrike.

Men den brasilianska giganten Marta var först.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Under måndagskvällen gjorde Lionel Messi sitt 17:e VM-mål. Ett mål som skrev in honom i historieböckerna som en av de främsta målskyttarna i VM.

Men faktum är att Marta var först. 40-åringen också har gjort 17 mål i VM-sammanhang så nu ligger båda på samma antal mål. Om Messi gör ett till mål under mästerskapet blir han den som gjort flest mål genom tiderna.

Marta har gjort över 56 mål för landslaget och har sedan hon lämnade FC Rosengård 2017 spelat för Orlando Pride.

Damernas kommande VM spelas nästa sommar i Brasilien.