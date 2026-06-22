Messi med ny show – Argentina vann mot Österrike
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Lionel Messi står nu på 18 VM-mål.
Detta efter hans två fullträffar mot Österrike.
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Argentina och Österrike möttes under måndagen. Argentina vann med 2–0 efter dubbla mål från Lionel Messi.
I början av första halvlek får Argentina en straff efter en längre VAR-situation. Messi klev fram för att ge Argentina ledningen men missade mål. Senare i första halvlek stod han för ett klassmål när han och hans lagkamrater stormade mål mot och gjorde ett anfall som var ögongodis. Messi fick då in sitt 17:e VM-mål och tangerade Martas rekord.
I slutet på andra halvlek fick Messi in sitt andra mål för dagen, sitt 18:e VM-mål och han är därmed den bästa genom tiderna. Han gjorde även sitt femte mål på två matcher under detta mästerskap.
Argentina är därmed vidare till sextondelsfinal.
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