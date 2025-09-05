Messi sänkte Venezuela – i sista (?) hemmamatchen: ”Tack för allt”
Lionel Messi, 38, kan ha gjort sin sista hemmamatch för Argentina.
Då passade världsstjärnan på att sänka Venezuela med två mål.
Under natten till fredag (svensk tid) gjorde Lionel Messi det som kan bli världsstjärnans sista hemmamatch för det argentinska landslaget. Venezuela var på besök på Estadio Monumental i den näst sista VM-kvalomgången innan Argentina avslutar kvalet borta mot Ecuador.
Då hyllas den 38-åriga landslagsikonen inför avspark. Det var en märkbart känslosam Messi som tog emot publikens jubel på innerplan tillsammans med sina tre söner.
”Tack för allt, min kapten”, gick bland annat att läsa på en banderoll från Argentina-supportrarna på läktarna.
Kvällen skulle inte ta slut där, för när domaren blåste av matchen efter 90 minuter hade Lionel Messi stått för två av Argentinas tre mål i 3–0-segern.
Argentina är klart för VM 2026 tillsammans med Brasilien, Uruguay, Ecuador, Colombia och Paraguay.
