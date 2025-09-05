Prenumerera

Foto: Alamy

Messi sänkte Venezuela – i sista (?) hemmamatchen: ”Tack för allt”

Fredrik de Ron
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Lionel Messi, 38, kan ha gjort sin sista hemmamatch för Argentina.
Då passade världsstjärnan på att sänka Venezuela med två mål.

Under natten till fredag (svensk tid) gjorde Lionel Messi det som kan bli världsstjärnans sista hemmamatch för det argentinska landslaget. Venezuela var på besök på Estadio Monumental i den näst sista VM-kvalomgången innan Argentina avslutar kvalet borta mot Ecuador.

Då hyllas den 38-åriga landslagsikonen inför avspark. Det var en märkbart känslosam Messi som tog emot publikens jubel på innerplan tillsammans med sina tre söner.

Argentinas anfallare Lionel Messi (i bakgrunden i centrum) och hans tre barn (Thiago, Mateo och Ciro) gestikulerar inför den sydamerikanska kvalmatchen i fotboll mellan Argentina och Venezuela för FIFA World Cup 2026 på Monumental-stadion i Buenos Aires den 4 september 2025.
Foto: Alamy

”Tack för allt, min kapten”, gick bland annat att läsa på en banderoll från Argentina-supportrarna på läktarna.

Kvällen skulle inte ta slut där, för när domaren blåste av matchen efter 90 minuter hade Lionel Messi stått för två av Argentinas tre mål i 3–0-segern.

Fans från Argentina visar upp trummor med Lionel Messis namn inför en VM-kvalmatch 2026 i fotboll mellan Argentina och Venezuela på Monumental-stadion i Buenos Aires, Argentina, torsdagen den 4 september 2025.
Foto: Alamy

Argentina är klart för VM 2026 tillsammans med Brasilien, Uruguay, Ecuador, Colombia och Paraguay.

