Missräkning för England – milstolpe för Ghana

Matchen mellan England och Ghana slutade mållöst.

Kampen om gruppsegern kommer därmed avgöras i den sista omgången.

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Båda landslagen hade kunnat säkra en plats i sextondelsfinalen vid seger. England kom in som stora favoriter efter en imponerande 4–2 seger mot Kroatien i premiäromgången.

Ghana hade det betydlig tuffare i sina första match och det krävdes ett mål på stopptid för att säkra segern mot Panama.

Mötet i Foxborough skulle däremot inte kora någon segrare. Matchen slutade mållöst och därmed står både England och Ghana på fyra poäng inför den sista omgången.

Matchen blev däremot en milstolpe för Ghana. I och med den hållna nollan blev man den fjärde afrikanska nationen att inte släppa in något mål under sina två inledande matcher i ett VM, enligt Opta. De övriga tre är Marocko (1986 och 2022), Nigeria (2014) och Kamerun (1982).

Ghana är även, tillsammans med Argentina, Spanien och Mexiko, ett av de fyra landslag som inte har släppt in något mål i årets VM.

Grupp F kommer avgöras under lördagkväll när Ghana ställs mot Kroatien i Philadelphia, samtidigt som England möter Panama i New Jersey.