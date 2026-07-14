Det är äntligen dags.

I kväll ställs Frankrike mot Spanien i semifinal i VM 2026.

Här är allt du behöver veta om hur du ser matchen.

Spaniens Lamine Yamal. Foto: Alamy

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Fotbolls-VM 2026 har nått sitt absoluta kokpunkt och det har blivit dags för en klassisk europeisk stormatch i semifinalen. Frankrike ställs mot Spanien på gräset i Dallas för att göra upp om en plats i den stora finalen. Matchen spelas i dag, tisdagen den 14 juli 2026, med avspark klockan 21:00 svensk tid.

Här är sändningsdetaljerna och arenainformationen du behöver ha koll på inför kvällen:

Arena: Dallas Stadium, Dallas (USA)

Dallas Stadium, Dallas (USA) Datum: 14 juli 2026

14 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Hur ser jag Frankrike – Spanien i VM-semifinalen?

För den som planerar att bänka sig framför TV-soffan och söker efter vilken kanal som visar Frankrike mot Spanien, sänds matchen live i SVT1. TV-sändningen på kanalen drar igång i direkt anslutning till avsparken klockan 21:00 svensk tid. SVT:s sändningsrättigheter innebär att du enkelt kan följa matchen via ditt ordinarie linjära kanalutbud.

Var kan jag streama Frankrike – Spanien?

Om du föredrar att följa matchen digitalt kan du streama semifinalen på SVT Play. Plattformen erbjuder dessutom en digital uppladdning och försnack som drar igång redan klockan 20:00 svensk tid, vilket ger dig en hel timme av analyser innan bollen sätts i rullning.

För att titta navigerar du till svtplay.se i din webbläsare eller startar appen på din smartphone, surfplatta eller smart-TV. SVT Play är helt kostnadsfritt och kräver varken konto eller personnummer för att strömma innehållet inom landets gränser. Om du befinner dig utomlands inom EU kan du registrera dig med BankID för att verifiera din bosättning och ta del av sändningen, alternativt använda en VPN-tjänst med en svensk IP-adress.

Frankrike – Spanien: Det kan du förvänta dig

Detta är ett möte på absolut högsta internationella nivå där en finalplats står på spel. Frankrike kliver in i kvällens semifinal med god form efter att ha avfärdat både Marocko och Sverige i de tidigare omgångarna. Spanien har å sin sida visat prov på fantastisk styrka i turneringen efter tunga slutspelsvinster mot både Belgien och Portugal.

Det franska laget dras med en del skadebekymmer då Boubacar Kamara, Hugo Ekitike och Ferland Mendy alla saknas i VM-truppen, vilket påverkar defensivens bredd. Didier Deschamps förväntas dock mönstra ett slagkraftigt och spetsigt anfall där Kylian Mbappé flankeras av Bradley Barcola (som ersätter Désiré Doué från tidigare uppställningar) och Ousmane Dembélé.

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Late July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026

Frankrikes förväntade startelva: Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola – Kylian Mbappé.

Spanien kommer till Dallas med ett nästintill intakt lag. Samu Omorodion Aghehowa, Pablo Barrios och Fermín López saknas alltjämt på grund av skador, men det spanska spelsättet är väloljat och styrs av den svårstoppade mittfältsduon med Rodri och Pedri. Offensivt fortsätter Lamine Yamal att vara det stora utropstecknet.

Spaniens förväntade startelva: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena – Mikel Oyarzabal.

FAQ

Vilken kanal visar Frankrike mot Spanien ikväll? Semifinalen sänds live på den linjära kanalen SVT1 med matchstart klockan 21:00 svensk tid.

Kan man streama matchen gratis på nätet? Ja, hela matchen och studiosändningen strömmas utan kostnad i Sverige via SVT Play på både webben och i appen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.