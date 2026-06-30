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Marockos Achraf Hakimi. Foto: Alamy

Nederländerna – Marocko: Truppnyheter och förväntade startelvor

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Redaktionen
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Sextondelsfinalerna i VM 2026 är här.
Nederländerna ställs mot Marocko under natten mot tisdag (svensk tid).
Här är de senaste nyheterna om skador och förväntade startelvor.

**Monterrey, Mexiko. 28 juni 2026. Marockos Achraf Hakimi under landslagets träningspass inför VM-matchen mot Nederländerna i fotbolls-VM 2026. (Foto: Koen van Weel/ANP)**
Marockos Achraf Hakimi. Foto: Alamy

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Både Nederländerna och Marocko förväntas komma till spel med nästintill fulltaliga och starka trupper. Förbundskaptenerna har lyxen att kunna välja från sina bästa spelare i denna avgörande sextondelsfinal, vilket bäddar för fotboll på högsta nivå.

Nederländerna: Status i truppen och förväntad startelva

Förbundskapten Ronald Koeman förväntas göra en mindre justering i den startelva som besegrade Tunisien. Laget rapporteras vara helt skadefritt och utan avstängningar, vilket ger Koeman goda förutsättningar att formera sitt lag.

Den troliga förändringen är att Micky van de Ven återtar sin plats som vänsterback, vilket innebär att Nathan Aké får inleda på bänken. I övrigt väntas samma spelare som imponerade i gruppspelet få fortsatt förtroende, med den formstarka anfallstrion Gakpo, Malen och Brobbey i spetsen.

Nederländernas förväntade startelva (4-3-3): Verbruggen – van de Ven, van Hecke, van Dijk, Dumfries – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Gakpo, Malen, Brobbey.

Marocko: Status i truppen och förväntad startelva

Marockos tränare Mohamed Ouahbi vilade flera nyckelspelare i den sista gruppspelsmatchen mot Haiti. Nu när det vankas slutspel kommer han att återgå till sin starkaste elva. Inga skador eller avstängningar har rapporterats.

Spelare som Bouaddi, Mazraoui, Diop och Ounahi förväntas alla vara tillbaka i startelvan. Detta innebär att Marocko kan mönstra det lag som presterade så bra mot Brasilien och Skottland, med den historiske målskytten Ismail Saibari på topp.

Marockos förväntade startelva (4-2-3-1): Bono – Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi – El Aynaoui, Bouaddi – El Khannouss, Ounahi, Diaz – Saibari.

Matchen startar klockan 03:00 svensk tid.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.

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