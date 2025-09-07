Nederländerna undvek fiasko trots tappet mot Litauen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Man ledde med 2-0 efter en halvtimme.
Därefter chockade Litauen Nederländerna och vände till 2-2.
Detta för att senare se Memphis Depay skjuta hem alla tre poäng för de orangea.
Inför söndagens VM-kvalmatch mellan Litauen och Nederländerna stod Mempis Depay, 31, noterad för 50 mål i den orangea landslagströjan.
Detta innebar en delad ledning över antal mål i landslagets historia, med Robin Van Persie.
Elva minuter in i matchen skulle Depay, som idag spelar i brasilianska Corinthians, kliva upp som ensam rekordhållare. Detta då han, på volley, bredsidade in 1-0 efter ett vackert inlägg från Cody Gakpo.
20 minuter senare utökade Quinten Timber bortalagets ledning till 2-0 – innan Litauen skulle vakna till.
Tre minuter senare reducerade man nämligen till 1-2 genom Gvidas Gineitis och två minuter innan paus skulle Edvinas Girdvainis göra 2-2.
I den andra halvleken skulle Nederländerna, genom Memphis Depay, lösa segern och de tre poängen men nära var det att de orangea stod för ett rejält fiaskot borta mot världens 143:e bästa lag.
Den här artikeln handlar om: