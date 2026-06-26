Nederländerna vidare – nytt fiasko för Tunisien

Nederländerna är vidare till sextondelsfinal som gruppetta.

Detta efter en komfortabelt seger över jumbon Tunisien.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Nederländerna behövde vinna får att vara säkra på gruppsegern. Det gjorde man också, komfortabelt dessutom, mot gruppjumbon Tunisien.

Redan efter tre minuter tog holländarna ledningen efter ett självmål av Ellys Skhiri. Knappt fyra minuter senare utökade man till 2–0 när Brian Brobbey gjorde sitt tredje mål i turneringen.

Några minuter efter paus skulle det bli lite nerv i matchen när Hazem Mastouri reducerade för Tunisien. Den nerven varade i knappt tio minuter, då försvararen Jan Paul van Hecke utökade till 3–1.

Det blev även matchens slutresultat och Nederländerna förlänger därmed sin förlustfria svit i VM som stäcker sig hela vägen till 2006.

Tunisien löper däremot en stor risk att bli hela VM-turneringens sämsta lag, med noll poäng och en målskillnad på minus 12.

Nederländerna kommer att möta Marocko i sextondelsfinalen. Den matchen spelas Guadalupe den 29 juni.