Nederländska stjärnan kan missa matchen mot Sverige

Frenkie De Jong ser ut att missa matchen mot Sverige.

Detta efter en kollision på träning.

– Frenkie tränade under stora delar av träningen i dag. Men vi behöver se hur han reagerar på det. Han är ett litet frågetecken, säger Koeman.



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Sverige kan få möta Nederländerna utan en av lagets största profiler. Mittfältsstjärnan Frenkie de Jong är osäker till spel, avslöjade förbundskaptenen Ronald Koeman under en presskonferens på fredagen.

– Frenkie deltog i stora delar av dagens träning, men vi behöver avvakta och se hur han reagerar efteråt. Just nu är hans medverkan ett frågetecken, säger Koeman.

Bakgrunden är en olycklig incident på träning. De Jong var inblandad i den kollision som ledde till att lagkamraten Quinten Timber drabbades av en lättare hjärnskakning.

Nederländerna meddelade under torsdagen att Timber tvingas stå över mötet med Sverige på grund av huvudskadan. Däremot framgick det då inte vem han hade kolliderat med. Nu står det klart att även de Jong kan ha påverkats av sammanstötningen.