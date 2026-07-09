NORDQVIST: Fyra års väntan över – kommer brinna i natt

De drabbade samman i semifinal i Qatar – och i Frankrike blev det kaos.

Nu spelar Frankrike och Marocko mot varandra igen i VM där allt på nytt står på spel.

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Det räckte inte till final senast. Efter att ha skrällt sig vidare mot såväl Spanien som Portugal tog sig Marocko som första afrikanska land till en semifinal i VM.

Afrika jublade, den muslimska världen jublade. Väl i semifinalen räckte Marocko inte riktigt till. Theo Hernandez gav Frankrike ledningen redan efter fem minuter och det blev en fingervisning i vad som väntade.

Marocko föll med flaggan i topp, de försökte tappert men Frankrike vann med 2-0 och dansade vidare till finalen medan Marocko inte alls kändes Sverige i VM 1994-motiverade för att ta sig an bronsmatchen mot Kroatien där det också blev förlust.

Sedan VM i Qatar för snart fyra år sedan har Marocko bara fortsatt att växa som fotbollsnation. Akademierna i landet pumpar ut egna talanger och i A-laget finns Real Madrids Brahim Diaz som 2024 bytte landslag till sina rötters Marocko från födelselandet Spanien. Ett rejält tillskott förstås sedan förra världsmästerskapet och i detta VM har Marocko fortsatt att imponera, detta halvåret efter Afcon-titeln (ja det blev ju så till sist).

VM-premiären i New Jersey borde ha slutat med seger. Brasilien hade det väldigt tufft mot Marocko i första halvlek och nordafrikanerna förtjänade segern mot de smått utskällda brassarna.

Marocko vann därefter mot Skottland och Haiti i gruppspelet, tog sig vidare sextondelsrundan mot Nederländerna i ett straffsparksavgörande efter en av turneringens bästa matcher och så kördes därefter Kanada över i åttondelen med 3-0.

Frankrike har varit lika självklara. Tre raka segrar i gruppen, enkla 3-0 mot ett tamt Sverige i sextondelen och så 1-0 mot ett MMA-liknande Paraguay i åttondelsrundan.

Rubrikerna har handlat om hur Frankrike rustar på hemmaplan

Nu blir det likt 2022 en favorit i repris mellan Frankrike och Marocko. Fyra års väntan är över för Marocko att ta revansch på det Frankrike där så många marockaner är uppväxta.

Faktum är att Marocko är den näst största invandrargruppen i Frankrike och rubrikerna inför kvällens drabbning i Boston har snarare handlat om hur Frankrike rustar på hemmaplan för upplopp och kravaller.

När Marocko skrällde sig hela vägen till en VM-semi i Qatar blev det upplopp i såväl belgiska, nederländska som franska städer – länder där många marockaner bor. Så blev det även i samband med semifinalen mot Frankrike där närmare 300 personer greps. Nu rapporteras det hur Frankrike ska undvika nya scener – men snackisen på förhand är att det kommer brinna i Frankrike och inte minst i Paris oavsett hur det slutar i kväll.

Det är bara att hoppas att den franska huvudstaden står kvar när Frankrike eller Marocko tagit sig till en ny semifinal i VM där antingen Spanien eller Belgien kommer att vänta på tisdag i Dallas.