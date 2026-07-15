NORDQVIST: Nu gör det ingenting längre, Argentina

De överlevde Kap Verde, Egypten och Schweiz med minsta möjliga marginal.

Nu tog de sig vidare mot England också med en redan historisk vändning.

Vad är det för VM som Argentina i Lionel Messis avskedsföreställning gett oss egentligen?

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Många trodde nog att Lionel Messi skulle nöja sig efter VM-guldet i Qatar för snart fyra år sedan.

Men den då 35-årige världsstjärnan gnetade vidare och lämnade PSG för Inter Miami sommaren 2023 – och landslaget vinkade han inte adjö till.

För två somrar sedan vann han sedan Copa América, den andra titeln i Sydamerikas motsvarighet till EM på raken.

När han nu klev in i sista världsmästerskap hade alltså Messi med flera redan vunnit tre av tre mästerskap, två Copa América och ett VM.

Att Argentina nu skulle bjuda på det här borta i Nordamerika i Messis sista show, det trodde nog ingen. Messi med hattrick i premiären och totalt uppe på åtta mål i sommarens mästerskap, tre raka promenadsegrar i gruppspelet men där de sedan i slutspelet levt på styva linan och likt en katt med nio liv ständigt överlevt med kniven mot strupen.

3-2 mot Kap Verde efter förlängning, 3-2 mot Egypten efter att ha vänt ett 0-2-underläge och så avgörandet i förlängning mot Schweiz med Julian Alvarez drömmål i krysset i 112:e minuten… Ni hör själva, det har varit ett Argentina som var minst sagt underhållande och spännande att följa.

”Argentina har skrivit sin egen historia ändå”

Nu mot England? Exakt samma drama. Anthony Gordons mål i 55:e minuten såg ut att skicka ut Argentina till en bitter bronsmatch mot ett lika bittert Frankrike – ett hån mot den episka finalen Argentina och Frankrike spelade i Qatar för fyra år sedan.

Men Argentina ville inte spela någon deppig bronsmatch och katten med nio liv överlevde igen. Enzo Fernandez projektil utanför straffområdet i 85:e minuten blev starten på en ny klassisk vändning.

För precis som i Copa América-finalen 2024 kom Lautaro Martinez in och frälste en hel nation. Nicken i 92:a minuten skickade Argentina till andra raka VM-finalen – och fyra av fyra mästerskapsfinaler om vi räknar in Copa América.

Spanien är storfavorit i New York på söndag och har imponerat betydligt mer än Argentina. Jag tror inte Argentina tar fjärde raka titeln, men det gör inte så mycket. De har skrivit sin egen historia i det här mästerskapet ändå.