Norge – Frankrike: Truppnyheter och förväntade startelvor

Norge och Frankrike tävlar om gruppsegern i Grupp I.

Här är de senaste nyheterna om läget i trupperna och förväntade startelvor.

Matchen startar klockan 21:00.

Kylian Mbappe på Frankrikes träning. Foto: Alamy

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Med avancemanget redan säkrat förväntas båda lagen rotera i sina startelvor. Gruppsegern står på spel i matchen mellan Norge och Frankrike, men prioriteringen kan ligga på att hålla trupperna fräscha inför slutspelet. För alla som följer svensk fotboll blir kvällens match enormt viktig då den med största sannolikhet avgör vilket lag Sverige ställs mot i sextondelsfinalen.

För Norge handlar det om att skydda sina stjärnor, särskilt Erling Haaland och Martin Ødegaard, som har haft långa och krävande säsonger. För Frankrike ger matchen en chans att ge speltid till talanger som knackar på dörren till startelvan.

Norge: Status i truppen och förväntad startelva

Norge väntas göra flera förändringar för att vila nyckelspelare. Den enda rapporterade skadekänningen gäller Julian Ryerson, som tvingades utgå i matchen mot Senegal och sannolikt vilas för att vara redo för slutspelet.

Skador och avstängningar Norge Spelare Lämna tillbaka Markus Solbakken eye-injury Day to day Matias Dyngeland thigh-injury Mid July 2026 Julian Ryerson thigh-injury Doubtful Torbjørn Heggem muscle-injury Doubtful Marcus Pedersen muscle-injury Doubtful

Det innebär att stjärnor som Haaland och Ødegaard troligen inleder på bänken. Ståle Solbakken kommer sannolikt att ge chansen till andra spelare att visa upp sig i en match med mindre press.

Norges förväntade startelva (4-3-3): Nyland – Pedersen, Ajer, Østigård, Møller Wolfe – Thorstvedt, Berge, Berg – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

Denna uppställning signalerar en tydlig prioritering av slutspelet, där en utvilad Haaland kan bli helt avgörande. Det ger också andra offensiva krafter som Oscar Bobb och Jørgen Strand Larsen en möjlighet att kliva fram.

Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva

Didier Deschamps är känd för att vilja bibehålla momentum och kommer troligen att balansera rotation med att behålla en stark ryggrad i laget. Däremot dras försvarskuggen William Saliba, som har startat båda Frankrikes gruppspelsmatcher, med en ryggskada och väntas missa matchen mot Norge.

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Early July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026

Kylian Mbappé, som jagar guldskon, förväntas starta för att fortsätta sin målproduktion. Samtidigt kan spelare som Ryan Cherki och Manu Koné få chansen från start för att visa upp sin potential.

Frankrikes förväntade startelva (4-2-3-1): Maignan – Koundé, Lacroix, Upamecano, Hernández – Tchouaméni, Koné – Olise, Cherki, Doué – Mbappé.

Denna elva visar Frankrikes otroliga djup, där även en roterad uppställning innehåller spelare från Europas absolut största klubbar. Offensiven med Mbappé, Michael Olise och Désiré Doué har potential att hota vilket försvar som helst.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.