Norska datorn: Så stor chans har Sverige mot Frankrike

Sverige fick tuffast möjliga motstånd i sextondelsfinalen.

Enligt norska VG talar ytterst lite för ett blågult avancemang.

Sverige kryssade mot Japan i natt. Foto: Bildbyrån

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Den norska tidningen VG tog inför turneringen fram ett datorprogram som simulerade turneringen 100 000 i syfte att räkna ut sannolikheten för varje resultat. Inför slutspelet finns det nya siffror att ta del av.

Enligt datorn kommer Sverige med 62 procents sannolikhet ställas mot Tyskland om man besegrar Frankrike i sextondelsfinalen. Vinner man även mot tyskarna talar mycket att det blir en repris från gruppspelet i kvartsfinalen, i form av Nederländerna.

I en eventuell semifinal kommer blågult med 38,5 procents sannolikhet ställas mot de regerande europamästarna Spanien. Om Graham Potters manskap lyckas ta sig till finalen väntar de regerande världsmästarna Argentina med 32,8 procents chans.

Väldigt lite talar dock för att Sverige tar sig så långt. Enligt VG:s program har blågult 0,5 procents chans på en VM-final. Bara att besegra Frankrike i sextondelen bedöms som osannolikt. Där har Sverige 17,6 procents chans att ta sig förbi Kylian Mbappé och gänget.

Sveriges chanser i slutspelet enligt VG

Åttondelsfinal – 17,6 procent

Kvartsfinal – 5,5 procent

Semifinal – 1,9 procent

Final – 0,5 procent



