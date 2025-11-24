Nya landslagsbeskedet: ”Vet att jag hade kunnat hjälpa”

Pontus Jansson har tidigare varit omöjlig kring en landslagscomeback.

Även om han i programmet Fotbollsmorgon fortsatt är inställd på att inte dra på sig den blågula tröjan igen öppnar han ändå dörren litegrann på glänt.

– Rent egoistiskt vet jag att jag hade kunnat hjälpa, men att folk ens nämner mitt namn är ju lite sorgligt. En trött mittback från Malmö, säger Jansson och skrattar.

Det var efter EM 2021 som Pontus Jansson tog beslutet att säga tack och adjö till landslaget.

Sedan dess har många skrikit på att mittbacken, som sommaren 2023 återvände till Malmö FF från Premier League och Brentford, ska göra comeback i landslaget.

Precis som Djurgårdens Marcus Danielson har Jansson dock hela tiden stängt dörren till att spela i landslaget igen.

Men i Fotbollsmorgon ger han ändå lite, med betoning på lite, hopp till de blågula supportrar som hoppas få se 34-åringen i landslaget igen.

– Jag har varit helt omöjlig tidigare. Det sjuka är att jag snackade med min fru om det häromdagen och jag har verkligen loggat ut från landslaget. Jag känner ju heller knappt någon i landslaget längre, det är knappt någon kvar från min generation, säger Jansson i programmet och fortsätter:

– Klart att jag känner Isak och Kulusevski, men vem fan är jag att komma in och peka med hela handen? En trött mittback från Malmö FF kontra en spelare i Liverpool som tjänar miljarder… Vem är jag att göra det? Men rent egoistiskt vet jag att jag hade kunnat hjälpa, det känner jag.

Jansson bedömer sina chanser att fortsatt nobba landslaget till ”90 procent plus” när frågan i Fotbollsmorgon kommer – om nu Graham Potter skulle lyfta luren.

– Det måste finnas bättre mittbackar än mig, det är analysen som jag gör. Isak Hien och Vigge (Victor Nilsson Lindelöf) har potentialen att vara riktigt bra mittbackar ihop. Det kanske varit brist på ledare nu men med Dejan Kulusevski tillbaka snart får landslaget tillbaka en ledare, Alexander Isak är också en sådan karaktär. Att folk ens nämner mitt namn är ju lite sorgligt.