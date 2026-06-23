Sveriges chanser till VM-slutspel ökar.

Det menar norska VG:s statistikmodel.

Siffrorna står nu på 94,3 procent att nå slutspel.

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Efter det svenska landslagets demolering av Tunisien i VM-premiären förra veckan har förutsättningarna för ett blågult avancemang till slutspel sett ljust ut. Trots 5–1-förlusten mot Nederländerna i helgen har ”Blågult” stått på strax över 90 procent att ta sig vidare till slutspel, antingen genom att sluta etta eller tvåa i gruppen eller som en av åtta bästa treor.

Under tisdagen har de siffrorna ökat med ytterligare några procentenheter.

Lutar mot mardrömslott i sextondel

Enligt norska VG:s statistikmodel innebar Algeriets vändning till seger mot Jordanien i morse att Sverige nu står på 94,3 procents chans att ta sig vidare till slutspel i VM 2026. Modellen tror däremot på att ”Blågult” får nöja sig med en tredjeplats i gruppen.

Skärmdump från VG.

Väl i slutspelet pekar det mesta på att det blir en mardrömslott i sextondelsfinalen. VG:s modell förutspår att risken att få möta Frankrike ligger på 56,4 procent, följt av Norge på 18,8 procent.