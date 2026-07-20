Officiellt: Lämnar Belgien – efter VM-uttåget

Rudi Garcia, 62, lämnar det belgiska lanslaget.

Förbundet meddelar att de inte förlänger förbundskaptenens avtal.

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Belgien tog sig till kvartsfinal i VM. Där åkte de ut mot världsmästarna Spanien.

Nu meddelar Belgiens fotbollförbund att förbundskaptenen Rudi Garcia inte förlänger sitt avtal. Fransmannens kontrakt sträcker sig till den 31 juli 2026.

– Efter samråd med det belgiska fotbollsförbundet har vi beslutat att inte fortsätta det utmärkta samarbetet från de senaste 18 månaderna. Jag lämnar Belgien bakom mig i A-divisionen i Nations League och bland de åtta bästa lagen i världen. Jag vill tacka min fantastiska spelargrupp, sportchef Vincent Mannaert och supportrarna som fortsatte att stödja oss under hela detta VM. Jag önskar Belgien all framgång i att fortsätta den generationsövergång som jag med stor glädje var med och initierade, säger Garcia i ett uttalande.

62-åringen tog jobbet som förbundskapten för Belgien i februari 2025. Han har tidigare tränat klubbar som Napoli, Lyon, Marseille och Roma.