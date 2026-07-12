Officiellt: Landslagsikonen tar över Urugay

Förbundskaptenen Marcelo Bielsa valde att avgå efter VM-uttåget.

Nu står det klart att Diego Forlán tar över som förbundskapten.

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Uruguay stod för ett misslyckande i sommarens mästerskap och åkte ur redan i gruppspelet efter att endast ha tagit två poäng i gruppen, mot Spanien, Kap Verde och Saudiarabien.

Efter uttåget valde förbundskaptenen Marcelo Bielsa att lämna sin post. Nu har det uruguayanska förbundet gjort klart med hans ersättare.

Det blir landslagsikonen Diego Forlán som tar över ansvaret. Inledningsvis gäller uppdraget fram till mars, då en utvärdering kommer att göras kring hans framtid på posten.

Forlán, som endast har haft två kortare tränaruppdrag bakom sig, kommer samtidigt att ansvara för Uruguays U20-landslag.

Som spelare gjorde den tidigare anfallaren 112 landskamper för Uruguay och noterades för 36 mål.