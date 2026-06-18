Omgångens elva efter premiären: ”Gammal är äldst”

Omgångens elva från första rundan i VM bjuder på två svenska inslag. Självklart finns Lionel Messi även med efter sitt hattrick mot Algeriet. Mellan stolparna är det dock ett namn många inte hade förutspått när VM drog igång.

Här är omgångens elva – signerad Mattias Eckerman från VM Direkt.

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4-3-3

Målvakt



Vozinha: Kap Verde-veteranen stod för en heroisk insats i premiären. Med ett flertal kvalificerade och avgörande räddningar spikade han igen fullständigt mot tufft motstånd och säkrade tunga poäng för sitt land.



Backlinje

Mittfält



Achraf Hakimi: Visade återigen varför han är en av världens bästa ytterbackar. Han stängde ner sin kant defensivt samtidigt som han flög fram i offensiven och låg bakom Marockos farligaste anfall.



Nico Schlotterbeck: Tysklands gigant i mittlåset under omgången. Han var fläckfri i sitt positionsspel, bröt upprepade uppspelsförsök och styrde backlinjen med en enorm pondus.



Virgil van Dijk: Holländaren var precis så där lugn och dominant som bara han kan vara. Han vann i princip alla luftdueller och spred ett enormt lugn i det nederländska försvaret. Släpper förvisso in 2 stycken mål men 1 framåt och det nämnda lugnet han sprider är avgörande för Nederländernas poäng mtot Japan.



Daniel Muñoz: Colombianen kombinerade stenhårt defensivt slit med en kopiös löpvilja längs kanten. Hans förmåga att ständigt fylla på i anfallen gav motståndarna stora problem.

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Pedri: Spaniens spelmotor som dikterade tempot fullständigt i premiären. Med sin briljanta blick för spelet och millimeterprecisa passningar öppnade han upp motståndarnas försvar gång på gång.



Amad Diallo: Stod för en kreativ show på mittfältet med sin kvickhet och fantastiska teknik. Han var den perfekta länken mellan mittfält och anfall och skapade konstant oreda. Med matchavgörande målet på det är han given i denna elva.



Yasin Ayari: Sveriges tvåvägsmittfältare klev fram på den absolut största scenen. Med en enorm arbetskapacitet och moget bollvinnande visade han att han kan dominera även i VM-tempo. Stod för två drömträffar i Sveriges premiär mot Tunisien.

Anfall



Folarin Balogun: USA-anfallaren visade prov på extrem målfarlighet och klinisk skärpa i boxen. Hans smarta djupledslöpningar slet sönder motståndarbacklinjen och resulterade i matchavgörande prestationer. Hemmanationen USA fick en flygande start och ska det fortsätta så är Balogun tungan på vågen.



Alexander Isak: Sveriges superstjärna bar offensiven på sina axlar med sin unika mix av teknik, fart och kyla. Han var ständigt ett hot och visade att han, den skadefylld säsongen till trots, är i absolut absolut toppform när det gäller som mest.



Lionel Messi: Gammal är äldst. Trots att det är 2026 klev den argentinske trollkarlen ut på planen och bjöd på ren magi med sina geniala aktioner som ledde till att 38-åringen slog till med ett hattrick mot Algeriet



