Omgångens elva: ”Han visade tidlös klass”
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Färdigspelad VM-omgång betyder en ny omgångens elva.
Efter omgång två dominerar Nederländerna efter den svenska krossen, Frankrike och Norge.
Här är omgångens elva signerad Mattias Eckerman från VM Direkt.
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Målvakt
- Bart Verbruggen (Nederländerna): Stod för en helt matchavgörande insats när Nederländerna körde över Sverige. Med ett par spektakulära reflexräddningar och ett extremt stabilt och lugnt agerande i luftspelet spred han en enorm trygghet till hela sitt försvar.
Försvarare
- Daniel Muñoz (Colombia): Matchvinnare för sitt Colombia mot DR Kongo. Inte nog med att han stängde ner sin kant defensivt, han klev även fram och gjorde matchens enda mål i den 76:e minuten.
- William Saliba (Frankrike): Dirigerade det franska försvaret med total auktoritet i 3–0-segern mot Irak. Lugn, brytsäker och helt dominant i luftspelet.
- Josip Šutalo (Kroatien): Klev fram som en gigant i backlinjen när Kroatien studsade tillbaka och höll nollan i den livsviktiga 1–0-segern mot Panama.
- Nuno Mendes (Portugal): Flög fram längs sin vänsterkant i Portugals 5–0-kross mot Uzbekistan. Bidrog starkt till att låsa upp motståndarförsvaret med sina löpningar och precisa inlägg. Krönte insatsen med ett vackert frisparksmål.
Mittfältare
- Kylian Mbappé (Frankrike): Tar plats på kanten i detta femmannamittfält. Ostoppbar mot Irak med sin brutala snabbhet där han ständigt rev stora sår i försvaret och drev upp anfallstempot.
- Martin Ødegaard (Norge): Spelade i en egen liga när Norge slog Senegal med 3–2. Låg bakom i stort sett allt i anfallsväg med sina genialiska passningar och dikterade tempot totalt.
- Frenkie de Jong (Nederländerna): Mittfältets arkitekt som totalt dominerade speluppbyggnaden. Med sina patenterade tempoväxlingar skar han igenom motståndarnas press och styrde matchtempot med precision.
- Bruno Fernandes (Portugal): Planens kung när Uzbekistan monterades ner. Stod för en assist och visade prov på sin briljanta speluppfattning matchen igenom.
- Lionel Messi (Argentina): Visade tidlös klass i 2–0-segern mot Österrike. Styrde Argentinas offensiv med kirurgisk precision och klev fram när hans lag behövde det som mest för att säkra tre poäng.
Anfallare
- Erling Haaland (Norge): En mardröm för Senegals försvarare. Med sin enorma fysik och sylvassa effektivitet i boxen var han den stora tungan på vågen i Norges tunga 3–2-vinst.
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