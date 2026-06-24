Färdigspelad VM-omgång betyder en ny omgångens elva.

Efter omgång två dominerar Nederländerna efter den svenska krossen, Frankrike och Norge.

Här är omgångens elva signerad Mattias Eckerman från VM Direkt.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

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Målvakt

Bart Verbruggen (Nederländerna): Stod för en helt matchavgörande insats när Nederländerna körde över Sverige. Med ett par spektakulära reflexräddningar och ett extremt stabilt och lugnt agerande i luftspelet spred han en enorm trygghet till hela sitt försvar.

Försvarare

Daniel Muñoz (Colombia): Matchvinnare för sitt Colombia mot DR Kongo. Inte nog med att han stängde ner sin kant defensivt, han klev även fram och gjorde matchens enda mål i den 76:e minuten.

Matchvinnare för sitt Colombia mot DR Kongo. Inte nog med att han stängde ner sin kant defensivt, han klev även fram och gjorde matchens enda mål i den 76:e minuten. William Saliba (Frankrike): Dirigerade det franska försvaret med total auktoritet i 3–0-segern mot Irak. Lugn, brytsäker och helt dominant i luftspelet.

Dirigerade det franska försvaret med total auktoritet i 3–0-segern mot Irak. Lugn, brytsäker och helt dominant i luftspelet. Josip Šutalo (Kroatien): Klev fram som en gigant i backlinjen när Kroatien studsade tillbaka och höll nollan i den livsviktiga 1–0-segern mot Panama.

Klev fram som en gigant i backlinjen när Kroatien studsade tillbaka och höll nollan i den livsviktiga 1–0-segern mot Panama. Nuno Mendes (Portugal): Flög fram längs sin vänsterkant i Portugals 5–0-kross mot Uzbekistan. Bidrog starkt till att låsa upp motståndarförsvaret med sina löpningar och precisa inlägg. Krönte insatsen med ett vackert frisparksmål.

Mittfältare

Kylian Mbappé (Frankrike): Tar plats på kanten i detta femmannamittfält. Ostoppbar mot Irak med sin brutala snabbhet där han ständigt rev stora sår i försvaret och drev upp anfallstempot.

Tar plats på kanten i detta femmannamittfält. Ostoppbar mot Irak med sin brutala snabbhet där han ständigt rev stora sår i försvaret och drev upp anfallstempot. Martin Ødegaard (Norge): Spelade i en egen liga när Norge slog Senegal med 3–2. Låg bakom i stort sett allt i anfallsväg med sina genialiska passningar och dikterade tempot totalt.

Spelade i en egen liga när Norge slog Senegal med 3–2. Låg bakom i stort sett allt i anfallsväg med sina genialiska passningar och dikterade tempot totalt. Frenkie de Jong (Nederländerna): Mittfältets arkitekt som totalt dominerade speluppbyggnaden. Med sina patenterade tempoväxlingar skar han igenom motståndarnas press och styrde matchtempot med precision.

Mittfältets arkitekt som totalt dominerade speluppbyggnaden. Med sina patenterade tempoväxlingar skar han igenom motståndarnas press och styrde matchtempot med precision. Bruno Fernandes (Portugal): Planens kung när Uzbekistan monterades ner. Stod för en assist och visade prov på sin briljanta speluppfattning matchen igenom.

Planens kung när Uzbekistan monterades ner. Stod för en assist och visade prov på sin briljanta speluppfattning matchen igenom. Lionel Messi (Argentina): Visade tidlös klass i 2–0-segern mot Österrike. Styrde Argentinas offensiv med kirurgisk precision och klev fram när hans lag behövde det som mest för att säkra tre poäng.

Anfallare