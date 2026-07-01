Öppnar för den petade trion: ”Inga dörrar är stängda”
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Hugo Larsson, Williot Swedberg och Ronny Bardghji fick inte följa med till VM.
Men trion är fortsatt aktuella för landslaget.
– Det är naturligt att det sker förändringar i en grupp, säger Graham Potter dagen efter uttåget ur VM.
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Graham Potter överraskade många när han valde att lämna Hugo Larsson, Williot Swedberg och Roony Bardghji utanför sin VM-trupp.
Trots det tog sig blågult vidare från gruppen till sextondelsfinal, där Frankrike blev flera nummer för stort.
– Jag har varit i den här bubbla där allt fokus har varit på VM. Men nu är det över och vi kommer behöva fokusera på matcherna i september, säger Potter dagen efter uttåget ur VM.
I höst väntar Nations League för Sveriges del. Då kan den ratade trion återigen vara aktuell för Potters landslag.
– Inga dörrar är stängda såklart. Samtidigt har den hör gruppen kommit samman på ett väldigt bra sätt. Men det är naturligt att det sker förändringar i en grupp for saker och ting händer i fotboll, menar förbundskaptenen.
Sverige ställs mot Polen, Rumänien och Bosnien & Herzegovina i höstens Nations League-spel. Blågult spelar turneringens B-division.
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