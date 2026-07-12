Orden till Tuchel efter kritiken: ”Han kanske inte vet”

Thomas Tuchel var inte nöjd med Englands insats mot Norge.

Då får han en passning från Jude Bellingham.

– Han kanske inte vet hur det är att spela mot Haaland, Ødegaard, Nusa och Sørloth, säger stjärnan efter matchen.

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England hade ingen lätt dag på jobbet i kvartsfinalen. Norge tog ledningen i den 36:e minuten och det skulle krävas förlängning innan engelsmännen kunde säkra avancemanget.

Efter matchen var Thomas Tuchel inte det minsta nöjd med sitt lags insats.

– Vi gjorde det väldigt, väldigt svårt för oss själva i dag. Resultatet är fantastiskt. Vi är i bland de fyra sista lagen. Det är otroligt, men jag är inte nöjd med prestationen på något sätt, sa tysken till ITV.

Jude Bellingham, som gjorde båda Englands mål i matchen, bemöter nu kritiken från förbundskaptenen

– Han kanske inte vet hur det är att spela mot Haaland, Ødegaard, Nusa och Sørloth. De är inte ett lätt lag att möta, sa mittfälten till Sky Sports.

Real Madrid-stjärnan passar även på att hylla sina lagkamrater.

– Vi har försökt skapa en positiv miljö och vi hoppas kunna bygga vidare på det inför semifinalen. Jag kan inte ge killarna nog med beröm. Vi kommer inte vinna varande match eller slå tusen passningar. Ibland måste man vinna på ett smutsigt sätt.

England kommer ställas mot Argentina i semifinalen. Den matchen spelas i Atalanta under tisdagskvällen, svensk tid.