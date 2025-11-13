Oro i Blågult – Gudmundsson missar träning

Gabriel Gudmundsson missar Sveriges torsdagsträning.

Det beror på en känning.

– En säkerhetsåtgärd, säger Blågults presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget förbereder sig inför VM-kvalmatchen mot Schweiz på lördag. Under torsdagens träning saknades vänsterbacken Gabriel Gudmundsson på grund av en känning.

– En säkerhetsåtgärd, meddelar presschefen Petra Thorén till Fotbollskanalen.

Gudmundsson har spelat i samtliga VM-kvalmatcher hittills och har även blivit en ordinarie spelare i klubblaget Leeds.

Sedan tidigare står det klart att Hugo Larsson missar VM-kvalet på grund av en skada.

Matchen mellan Schweiz och Sverige startar 2045.



