Oroande bilderna – Hien utbytt skadad

Sverige åkte på ett bakslag i den första halvleken mot Japan.

Isak Hien tvingades byta efter en skada.

Försvaren behövde för att kunna ta sig av planen.

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Det svenska försvaret höll tätt i den första halvleken mot Japan. Men i den 37:e minuten åkte man på ett bakslag.

Isak Hien klev snett i samband med ett japanskt anfall och tog sig för knäet. Backen behövde därefter assistans för att kunna lämna planen.

– Det är en smäll för oss, säger Graham Potter till SVT i halvtid.

Som ersättare valde förbundskaptenen att byta in Lucas Bergvall. Victor Lindelöf gick därmed ner som försvarare efter att ha inlett som mittfältare.

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