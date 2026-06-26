Oroande bilderna – Hien utbytt skadad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige åkte på ett bakslag i den första halvleken mot Japan.
Isak Hien tvingades byta efter en skada.
Försvaren behövde för att kunna ta sig av planen.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Det svenska försvaret höll tätt i den första halvleken mot Japan. Men i den 37:e minuten åkte man på ett bakslag.
Isak Hien klev snett i samband med ett japanskt anfall och tog sig för knäet. Backen behövde därefter assistans för att kunna lämna planen.
– Det är en smäll för oss, säger Graham Potter till SVT i halvtid.
Som ersättare valde förbundskaptenen att byta in Lucas Bergvall. Victor Lindelöf gick därmed ner som försvarare efter att ha inlett som mittfältare.
Matchen pågår. Följ den här!
Den här artikeln handlar om: