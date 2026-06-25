Oron inför Sveriges motstånd: ”Då kan det bli ruggiga siffror”

Sverige ställs mot Japan i den sista gruppspelsmatchen.

VM Direkt-studion lyfter ett varningens finger kring Blågults motstånd.

– Det är en japansk maskin och de vet exakt vad de ska göra, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman.

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Foto: FotbollDirekt/ Bildbyrån

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Efter nederlaget mot Nederländerna har Sverige chansen att studsa tillbaka i den sista gruppspelsmatchen. Då väntar Japan som har gått obesegrat i mästerskapet.

Det japanska landslaget inledde med ett kryss mot Nederländerna och sedan en storseger mot Tunisien. I VM Direkt-studion hyllas Blågults motståndare av Mattias Eckerman och Fredrik de Ron.

– Japan är ett enormt skickligt lag. Det såg vi både mot Nederländerna, där det blev ett kryss, men också mot Tunisien där det var en fullständig överkörning. Det kommer att krävas enormt mycket av från det här svenska laget för att få med sig någonting från den här matchen. Skulle det inte bli så är det bara att hålla tummarna för att det räcker ändå, säger De Ron i VM Direkt.

”Det är en japansk maskin”

Inför mästerskapet har Japan åkt på flera bakslag där stjärnor som Kaoru Mitoma och Wataru Endo missat VM. Trots det har förbundskaptenen Hajime Moriyasu snickrat ihop ett vinnande koncept.

– Man brukar snacka om den tyska maskinen men vad man har sett hittills och matcherna Japan spelade inför mästerskapet. Det är en japansk maskin och de vet exakt vad de ska göra. De har en förbundskapten som har suttit i åtta års tid och trots att de saknar sina största stjärnor, ser de ruggiga ut. Det är andra spelare som kliver fram och det här blir ingen lätt nöt att knäcka för Sverige, säger Eckerman.

Sverige har fått stor kritik för sitt försvarsspel i matchen mot Nederländerna samtidigt som japanernas spets ligger i offensiven. De Ron lyfter ett varningens finger.

– Om det är något som känns lite jobbigt eller ligger som en klump i magen är väl att Japan, utifrån vad jag har sett, ligger deras största spets i offensiven. När den offensiven ska ställas mot det här försvarsspelet som vi såg mot Nederländerna, då kan det bli ruggiga siffror. Där krävs det att någonting sker för att stabilisera upp det, avslutar han.

Matchen mellan Sverige och Japan startar klockan 01:00, fredagen den 26 juni, på AT&T Stadium i Arlington, Texas.