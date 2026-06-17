Österrike vann efter självmål – Jordanien nära historisk poäng

Österrike och Jordanien klev in i VM-turneringen.

Jordanien var nära en historisk VM-poäng med självmål sänkte nationen.

Slutresultatet blev 3–1 till Österrike.

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Österrike och Jordanien möttes under morgonen.

Eter dryga 20 minuters spel kunde Romano Schmid ge Österrike ledningen och den höll sig ett bra tag. I början på andra halvlek kunde Jordaniens Ali Iyad Olwan kvittera och landet såg ut att gå mot sin första VM-poäng någonsin.

Men med kvarten kvar råkade Yazan Arab få in bollen i motståndarnas mål och satte 2–1 till Österrike. När klockan stod på 90+12 kunde Marko Arnautovic kliva fram på straff och sätta bollen i nät.

Slutresultatet blev 3–1.