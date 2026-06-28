Panamas fiasko – första på 16 år
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För Panama blev VM 2026 ingen succé.
Som ensam nation lämnar man turneringen utan att ha gjort ett enda mål.
Det har inte hänt i VM sedan 2010.
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Panama spelade sitt andra VM någonsin i Nordamerika. Man lyckades dock inte stå för en bättre prestation än man gjorde debutturneringen 2018. Återigen blev den lilla nationen ifrån Centralamerika sist i gruppen utan en enda seger.
2026 blev det om än värre. Panama är det enda laget som inte lyckades göra ett enda mål under turneringen. En mindre smickrande bedrift som inte skett i ett VM sedan 2010, då både Algeriet och Honduras misslyckades att sätta bollen i nät.
Historiskt sätt är det inte ovanligt att lag lämnar en VM-turnering mållösa. Sedan gruppspelet infördes inför 1950-års mästerskap har hela 16 lag misslyckats med att göra mål under VM.
Det största mållösa fiaskot skedde i samband med VM 2002, då Frankrike slutade sist i sin grupp med en målskillnad på 0–3. Det är allt jämnt den enda tillfället som en regerande mästare inte lyckas göra mål i den nästkommande turneringen.
Samtliga mållösa VM-lag
Panama – 2026
Algeriet, Honduras – 2010
Trinidad & Tobago – 2006
Frankrike, Kina, Saudiarabien – 2002
Grekland – 1994
Kanada – 1986
Peru – 1978
Australien, Zaire (idag Kongo-Kinshasa) – 1974
El Salvador – 1970
Sydkorea, Tjeckoslovakien, Skottland – 1954
Bolivia – 1950
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