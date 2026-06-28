Panamas fiasko – första på 16 år

För Panama blev VM 2026 ingen succé.

Som ensam nation lämnar man turneringen utan att ha gjort ett enda mål.

Det har inte hänt i VM sedan 2010.

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Panama spelade sitt andra VM någonsin i Nordamerika. Man lyckades dock inte stå för en bättre prestation än man gjorde debutturneringen 2018. Återigen blev den lilla nationen ifrån Centralamerika sist i gruppen utan en enda seger.

2026 blev det om än värre. Panama är det enda laget som inte lyckades göra ett enda mål under turneringen. En mindre smickrande bedrift som inte skett i ett VM sedan 2010, då både Algeriet och Honduras misslyckades att sätta bollen i nät.

Historiskt sätt är det inte ovanligt att lag lämnar en VM-turnering mållösa. Sedan gruppspelet infördes inför 1950-års mästerskap har hela 16 lag misslyckats med att göra mål under VM.

Det största mållösa fiaskot skedde i samband med VM 2002, då Frankrike slutade sist i sin grupp med en målskillnad på 0–3. Det är allt jämnt den enda tillfället som en regerande mästare inte lyckas göra mål i den nästkommande turneringen.

Samtliga mållösa VM-lag

Panama – 2026

Algeriet, Honduras – 2010

Trinidad & Tobago – 2006

Frankrike, Kina, Saudiarabien – 2002

Grekland – 1994

Kanada – 1986

Peru – 1978

Australien, Zaire (idag Kongo-Kinshasa) – 1974

El Salvador – 1970

Sydkorea, Tjeckoslovakien, Skottland – 1954

Bolivia – 1950